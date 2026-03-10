Dosar penal pentru o tânără de 21 de ani prinsă fără permis la volan, în Ploiești

O tânără de 21 de ani, din București, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă, în Parcul Municipal Vest din Ploiești, conducând fără a avea permis de conducere. Fapta a avut loc marți, 10 martie 2026, în jurul orei 03.15.

- Publicitate -

La momentul depistării acesteia, a transmis IPJ Prahova, în autoturism se afla și proprietarul autovehiculului.

Este vorba despre un tânăr de 27 de ani, care i-ar fi încredințat vehiculul femeii pentru a fi condus pe drumurile publice.

- Publicitate -

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis și încredințarea unui autovehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care se cunoaște că nu deține permis de conducere.