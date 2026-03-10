- Publicitate -
Bărbat reținut după ce a fost prins beat pe ATV, fără permis și fără număr de înmatriculare, la Azuga

Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost surprins de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Azuga, luni, 9 martie 2026, în timp ce conducea un ATV fără permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificării vehiculului, polițiștii prahoveni au constatat că acesta nu avea montată plăcuță cu număr de înmatriculare sau de înregistrare, iar verificările efectuate în bazele de date au arătat că vehiculul nu figurează ca înmatriculat sau înregistrat.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

