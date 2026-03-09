Cum s-a produs accidentul de pe DJ 720, în afara localității Florești

Accidentul rutier s-a produs luni, 9 martie, în jurul orei 08.00, pe DJ 720, în afara localității Florești, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, conducătoarele auto ale celor două mașini implicate au fost transportate la spital.

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpina au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 720, în afara localității Florești, la kilometrul 29+150 m, pe direcția Moreni către DN1. (Detalii AICI).

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că o femeie de 45 de ani, care conducea un autoturism pe DJ 720, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar, din sens opus, de o femeie de 56 de ani”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

- Publicitate -

În urma impactului, ambele conducătoare auto au suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportate la spital pentru investigații medicale.

Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat IPJ Prahova.