Accident rutier în Floreşti. Traficul este blocat

Luni, 9 martie 2026, în localitatea Floreşti, pe DJ 720, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Traficul în zonă este blocat.

Din primele informații, cele două autoturisme ar fi fost conduse de două femei, una de 65 de ani și alta de 45.

Accidentul a fost sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112. Traficul rutier în zonă este blocat pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor la fața locului.

„Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Revenim cu detalii.