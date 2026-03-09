- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident rutier în Floreşti. Traficul este blocat

Corina Matei
Autor: Corina Matei
accident floresti
Sursa foto: InfoTrafic Prahova

Luni, 9 martie 2026, în localitatea Floreşti, pe DJ 720, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Traficul în zonă este blocat.

- Publicitate -

Din primele informații, cele două autoturisme ar fi fost conduse de două femei, una de 65 de ani și alta de 45.

Accidentul a fost sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112. Traficul rutier în zonă este blocat pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor la fața locului.

- Publicitate -

„Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Revenim cu detalii.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Marius Nica Marius Nica -
Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee...

Polițiști acuzați că au mințit în declarații după ce au folosit spray lacrimogen asupra unui bărbat EXCLUSIV

Oana Stoica Oana Stoica -
Un incident petrecut în 2024 la Boldești-Scăeni riscă să...

Ploiești, fără păcănele. Rezultatele sondajului OPH

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -