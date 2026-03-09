Agent de poliție din Prahova, trimis în judecată pentru luare de mită

Un agent de poliție din Prahova a fost trimis în judecată pentru luare de mită, după o anchetă derulată de ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Prahova.
Potrivit unui comunicat al anchetatorilor, la data de 9 ianuarie 2026, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul ar fi pretins 1.000 de lei de la un martor denunțător pentru a nu aplica sancțiunea contravențională aferentă unei abateri constatate în trafic.
Era vorba de neacordarea priorității de trecere – faptă care atrage și măsura complementară a suspendării permisului de conducere.
Pe 13 ianuarie 2026, inculpatul ar fi primit suma de 1.000 de lei cu titlu de mită, moment surprins în flagrant de ofițerii DGA Prahova, ca urmare a unei sesizări formulate prin Call-center-ul anticorupție – 0800.806.806.
Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Prahova. Reprezentanții DGA precizează că trimiterea în judecată este o etapă a procesului penal și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.