Noi detalii despre șoferul care a vrut să mituiască polițiștii de la Rutieră, în Prahova

Un șofer de 44 de ani a fost reținut după ce a încercat să mituiască un polițist de la Rutieră. Incidentul s-a produs pe DN1A, în zona cartierului ploieștean Mitică Apostol.

- Publicitate -

Potrivit unor surse apropiate anchetei, duminică, 8 martie, șoferul aflat la volanul unui autoturism a fost oprit în trafic de polițiști pentru o abatere de la Codul rutier.

Pentru că etilotestul a indicat și consum de alcool, șoferul, originar din Dâmbovița, ar fi introdus o sumă de bani, în lei și euro, în polița RCA pe care i-a înmânat-o polițistului de la Rutieră.

- Publicitate -

Polițistul a anunțat Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care a intervenit și l-a reținut pe bărbat pentru 24 de ore, pentru dare de mită.