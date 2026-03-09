- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Noi detalii despre șoferul care a vrut să mituiască polițiștii de la Rutieră, în Prahova

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Acțiune Poliția Rutieră pe DN1D
foto cu caracter ilustrativ

Un șofer de 44 de ani a fost reținut după ce a încercat să mituiască un polițist de la Rutieră. Incidentul s-a produs pe DN1A, în zona cartierului ploieștean Mitică Apostol.

- Publicitate -

Potrivit unor surse apropiate anchetei, duminică, 8 martie, șoferul aflat la volanul unui autoturism a fost oprit în trafic de polițiști pentru o abatere de la Codul rutier.

Pentru că etilotestul a indicat și consum de alcool, șoferul, originar din Dâmbovița, ar fi introdus o sumă de bani, în lei și euro, în polița RCA pe care i-a înmânat-o polițistului de la Rutieră.

- Publicitate -

Polițistul a anunțat Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care a intervenit și l-a reținut pe bărbat pentru 24 de ore, pentru dare de mită.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Marius Nica Marius Nica -
Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee...

Polițiști acuzați că au mințit în declarații după ce au folosit spray lacrimogen asupra unui bărbat EXCLUSIV

Oana Stoica Oana Stoica -
Un incident petrecut în 2024 la Boldești-Scăeni riscă să...

Ploiești, fără păcănele. Rezultatele sondajului OPH

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -