Agent de pază, calm în fața provocărilor: scandal după filmarea lui Marian Saioc în Zara Ploiești

Un incident a avut loc în acest weekend la Ploiești Shopping City. Un agent de pază a încercat să-i explice activistului Marian Saioc că nu poate filma în interiorul magazinului Zara, deoarece regulamentul interzice acest lucru. Vă puteți exprima opinia în cadrul sondajului de la finalul textului.

Saioc a postat o filmare cu agentul de pază, cu mesajul „Interzis filmatul în Ploiești Shopping City”, în care repetă că nu îl interesează ce scrie pe vitrina magazinului, respectiv mesajul „filmatul interzis”.

Activist insistent, deși agentul de pază i-a explicat regulile

Agentul de pază i-a explicat de mai multe ori că nu poate intra în magazin cu telefonul pornit pe funcția de înregistrare, însă influencerul a insistat, potrivit zdp.ro.

Imaginile au stârnit numeroase reacții, internauții împărțindu-se în două tabere.

Unii i-au luat apărarea influencerului, care se prezintă drept jurnalist independent:

„De când este legea care îți interzice să intri să filmezi într-un magazin?? Bă oameni buni, ăștia trebuie instruiți pe multe chestii”.

”Prietene, în America aveai cătușele puse în 5 secunde”

Alții i-au atras atenția că a făcut „circ gratuit”:

„Legea 333/2003 prevede că trebuie să fie niște reguli de acces și circulație în obiectiv stabilite de beneficiarul de pază. Legea prevede că se face un plan de pază care conține un consemn. Beneficiarul stabilește prin reguli dacă ai voie să filmezi/fotografiezi, unde ai voie să intri și unde nu. Hai să terminăm cu prostiile că ai voie să intri oriunde, oricum. Îți iei telefonul și hărțuiești instituții și firme private. S-au terminat primăriile și ai început să umbli prin magazine să faci circ. Hai să fim serioși că dacă voiai să filmezi îți luai o cameră spion și filmiai ce voiai, dar tu cauți circul. Magazinele au camere și sisteme de alarmă, autoritățile dacă au nevoie de imagini le cer. Cum ar fi ca toți să intrăm într-un magazin și să căutăm prin depozit, să intrăm în zona de casierie? Ai confundat autoritatea publică cu societatea privată, ăștia din urmă pun ce reguli vor ei. Nu îți plac regulile, nu intri”, a comentat unul dintre aceștia.

„Agentul de pază n-a țipat, a reacționat cât a putut de calm la provocări și a cerut doar respectarea cerințelor magazinului. Prietene, în America aveai cătușele puse în 5 secunde, asta în cel mai fericit caz”, a fost un alt mesaj.

Marian Saioc a ajuns cunoscut în mediul online pentru scandalurile provocate în instituții publice. Presa locală din Constanța a publicat că acesta s-a despărțit recent de soția sa, Maria, la fel de cunoscută în online pentru ieșirile publice vehemente, înainte să devină consilier județean AUR.

