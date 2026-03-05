Platforma Fără Hârtie a fost lansată. Ce este și cum ajută cetățenii să scape de birocrație

Marți, 3 martie 2026, Guvernul României a lansat „Fără Hârtie” o platformă digitală unde toți cetățenii pot sesiza problemele birocratice cu care se confruntă. Demersul a fost făcut în scopul consultării românilor și încercării de a rezolva, pe cât posibil, problemele birocratice cu care aceștia se confruntă.

Ce este platforma Fără Hârtie

Fără Hârtie este o inițiativă a Guvernului României, dedicată susținerii efortului de digitalizare și simplificare a administrației publice.

„Prin fara-hartie.gov.ro, ne asumăm identificarea și păstrarea dialogului cu instituțiile statului până la soluționarea problemelor care țin de birocrație excesivă, procese greoaie și lipsa digitalizării”, spun inițiatorii proiectului.

Platforma oferă un cadru transparent prin care cetățenii pot semnala situații concrete întâlnite în relația cu administrația publică, contribuind astfel la îmbunătățirea serviciilor publice și la simplificarea proceselor administrative.

Cum funcționează Fără Hârtie

Cetățeanul semnalează o problemă birocratică; Sesizarea e analizată și publicată transparent; Administratorii platformei încep să lucreze la soluție împreună cu instituțiile responsabile; Cetățeanul urmărește progresul sesizării sale în timp real.

„Vom analiza fiecare situație semnalată cu maximă diligență. În mod evident vom prioritiza situațiile care impactează un număr cât mai mare de oameni, iar pentru celelalte vom responsabiliza ministerele și instituțiile responsabile să vină cu soluții rapide.

Nicio sesizare nu dispare în vreun sertar (sau, în cazul nostru, în vreun folder). Fiecare are un traseu clar și un tracking transparent.

Această platformă nu este a guvernului. Este a noastră, a tuturor cetățenilor de bună credință, care trebuie să fie tratați cu respect și profesionalism la fiecare interacțiune cu statul. Asta trebuie să devină regulă, nu excepția”, a mai scris vicepremierul pe Facebook.

Ce spune vicepremierul, Oana Gheorghiu

Miercuri, 4 martie 2026, vicepremierul Oana Gheorghiu, inițiatoarea proiectului, a anunțat că platforma fara-hartie.gov.ro a înregistrat peste 1.000 de sesizări în primele 24 de ore de la lansare.

Aceasta consideră că numărul foarte mare de sesizări reflectă nevoia și mai mare de debirocratizare și digitalizare în România.

„Acest număr spune mai mult decât orice discurs despre cât de mare e nevoia de debirocratizare și digitalizare în România.

Din păcate, fiecare dintre noi are cel puțin o poveste despre interacțiunea cu statul român care ne-a costat timp, nervi și energie:

Un drum inutil, un formular cerut în trei exemplare, o instituție care ne trimite, de fapt, la altă instituție, momente în care ne-am simțit neputincioși în fața unui sistem construit parcă împotriva noastră, nu pentru noi”, a mai scris vicepremierul în aceeași postare.

Fără Hârtie urmărește transformarea sesizărilor punctuale în soluții aplicabile, prin colaborare instituțională și monitorizarea constantă a progresului.