- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Sute de locuitori din Sinaia, fără apă la robinete. Care sunt zonele vizate

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
robinet
Foto cu caracter ilustrativ

Sute de oameni din Sinaia rămân fără apă potabilă,marți, 3 martie 2026. Operatorul regional de apă și canal, Hidro Prahova, a transmis că măsura sistării a fost luată pentru realizarea lucrărilor de reconfigurare a circuitelor hidraulice aferente Rezervorului Furnica.

- Publicitate -

Afectați de situație vor fi abonații de pe următoarele străzi și zone din Sinaia:

• Strada Theodor Aman
• Strada Aosta
• Strada Gheorghe Șincai
• Strada Mihail Kogălniceanu
• Strada Mihai Eminescu
• Strada Avram Iancu (parțial)
• Strada Cuza Vodă
• Strada Telecabinei
• Strada Serei
• Cartierul Cumpătul (parțial)
• Strada Oppler
• Bulevardul Independenței
• Strada Zamora
• Strada Furnica
• Strada Vârful cu Dor
• Strada Gheorghe Lazăr
• Strada Mănăstirii
• Strada Tache Ionescu
• Strada Pustnicului
• Fundătura Zadei
• Strada Theodor Neculuță
• Strada Gheorghe Doja (parțial)
• Bulevardul Carol I (parțial)

- Publicitate -

Hidro Prahova mai precizează că apa nu va curge la robinete în intervalul orar 08:00 – 16:00. Dată fiind amploarea intervenției, abonaților le este recomandat să își asigure rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic.

Furnizarea apei va fi reluată treptat, după finalizarea lucrărilor și stabilizarea sistemului. În anumite zone pot apărea temporar fluctuații de presiune.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

„Te uiți spre cer și auzi bubuituri”. Prahoveanul Adrian Dragomir, fondatorul Termene.ro, blocat în Dubai

Corina Matei Corina Matei -
Odată cu izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, sute...

Drept la replică. Ce spun tiktok-erii care au filmat noaptea în Castelul Iuliei Hasdeu

Corina Matei Corina Matei -
În data de 24 februarie 2026, Observatorul Prahovean a...

„Bolnavi” doar pe hârtie. Unul din zece dosare de handicap verificate în Prahova nu se nejustifică

Marius Nica Marius Nica -
Într-un răspuns pentru Observatorul Prahovean, Ministerul Muncii a transmis...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -