Sute de locuitori din Sinaia, fără apă la robinete. Care sunt zonele vizate

Sute de oameni din Sinaia rămân fără apă potabilă,marți, 3 martie 2026. Operatorul regional de apă și canal, Hidro Prahova, a transmis că măsura sistării a fost luată pentru realizarea lucrărilor de reconfigurare a circuitelor hidraulice aferente Rezervorului Furnica.

- Publicitate -

Afectați de situație vor fi abonații de pe următoarele străzi și zone din Sinaia:

• Strada Theodor Aman

• Strada Aosta

• Strada Gheorghe Șincai

• Strada Mihail Kogălniceanu

• Strada Mihai Eminescu

• Strada Avram Iancu (parțial)

• Strada Cuza Vodă

• Strada Telecabinei

• Strada Serei

• Cartierul Cumpătul (parțial)

• Strada Oppler

• Bulevardul Independenței

• Strada Zamora

• Strada Furnica

• Strada Vârful cu Dor

• Strada Gheorghe Lazăr

• Strada Mănăstirii

• Strada Tache Ionescu

• Strada Pustnicului

• Fundătura Zadei

• Strada Theodor Neculuță

• Strada Gheorghe Doja (parțial)

• Bulevardul Carol I (parțial)

- Publicitate -

Hidro Prahova mai precizează că apa nu va curge la robinete în intervalul orar 08:00 – 16:00. Dată fiind amploarea intervenției, abonaților le este recomandat să își asigure rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic.

Furnizarea apei va fi reluată treptat, după finalizarea lucrărilor și stabilizarea sistemului. În anumite zone pot apărea temporar fluctuații de presiune.