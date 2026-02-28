Antreprenorul prahovean Adrian Dragomir a surprins în Dubai interceptarea unei rachete lansate de Iran

Antreprenorul prahovean Adrian Dragomir, fondatorul platformei Termene.ro și al startup-ului SFERAL.ai, a publicat pe Facebook imagini pe care le-a surprins astăzi, din Dubai, cu interceptarea unei rachete lansată de Iran în contextul războiului din Orientul Mijlociu.
În această dimineață, Israel și SUA au atacat numeroase ținte militare din Iran, în încercarea de a neutraliza capacitatea Teheranului de a produce arme nucleare.
La scurt timp după aceste lovituri, Iranul a ripostat cu lansări de rachete către Israel și către obiective americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite.
Prezent la Dubai, antreprenorul prahovean Adrian Dragomir a postat pe Facebook imagini cu momentul interceptării unei rachete lansate de Iran.
În mesajul publicat pe rețeaua socială, Dragomir a inclus și un comentariu atribuit „asistentului său AI”, care descrie evenimentul ca o „detonare la mare altitudine” și explică întârzierea zgomotului prin propagarea undei de șoc până la sol.
În același text, „asistentul AI” susține că interceptarea ar fi compatibilă cu sisteme antiaeriene de tip THAAD sau Patriot.
Mai mulți internauți au reacționat la postare, iar Adrian Dragomir a confirmat printr-un comentariu că este încercat de un sentiment ciudat fiind martorul unui astfel de episod.