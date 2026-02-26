Urmează o schimbare a vremii. Unde va fi cel mai cald

Meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii în România, cu temperaturi care vor urca spectaculos în următoarea perioadă, după zilele reci din ultima vreme.

Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând din această zi vremea se va încălzi treptat și constant, iar valorile termice vor fi mult mai ridicate decât cele din intervalul precedent.

„Vom beneficia într-o perioadă următoare care s-ar putea întinde cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare, pe de o parte, de o vreme lipsită de precipitații, pe de altă parte de o creștere a temperaturii.

Fără precipitații, cu un cer mai degajat, deci zile însorite în mare parte a teritoriului în următoarele zile, dar și cu temperaturi în creștere, în primele trei-patru zile doar în timpul zilei”, a anunțat, joi, directorul de prognoze al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, potrivit hotnews.ro.

În sudul și estul țării, unde frigul a fost mai apăsător în ultima perioadă, temperaturile maxime vor ajunge spre 13–14 °C, în special în timpul zilelor însorite și fără precipitații.

„Astăzi așteptăm maxime care să pornească de la 1-2 grade în nordul Moldovei și să ajungă spre 9 grade în partea de sud-vest a teritoriului, după care, în zilele următoare, temperaturile vor crește cu câte 3-4 grade în fiecare zi, în partea de est şi de sud, cu o creștere mai timidă în regiunile vestice, dar pe ansamblu, urmează ca de duminică încolo, maximele să depășească 10 grade în cea mai mare parte a țării, să ajungă chiar spre 13-14 grade, cel puțin până la jumătatea săptămânii”, a precizat Georgescu.

Meteorologii mai precizează că, deși zilele vor fi tot mai blânde, nopțile vor rămâne răcoroase, cu temperaturi care pot coborî sub pragul de 0 grade Celsius, în unele zone, chiar până spre -10 grade Celsius sau mai puțin în depresiuni, din cauza cerului senin.

Creșterea temperaturilor este așteptată să continue cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare, într-un interval în care cerul va fi predominant senin și precipitațiile vor lipsi.