„Vara ne sufocăm de gunoaie, iarna înotăm prin noroaie”. Strada care nu există pentru Primăria Ploiești

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Zonele mărginașe ale Ploieștiului nu au fost niciodată o prioritate pentru cei care au condus orașul în ultimii ani. În ciuda numeroasele promisiuni cu privire la salubrizarea acestor cartiere, la asfaltarea străzilor sau la racordarea locuințelor la utilități, de ani de zile mii de ploieșteni sunt mințiți și ignorați.

Este și cazul străzii Gândului din cartierul Râfov, situat în apropierea Universității Petrol-Gaze. Chiar dacă problemele oamenilor care locuiesc aici diferă de la un anotimp la altul, ele sunt constante și se agravează în fiecare an.

Focare de infecție în fiecare vară

„Vara este un focar de infecție. Ne confruntăm cu mirosul greu emanat de tonele de gunoaie aduse aici. Suntem disperați. Nu mai știm la cine să apelăm.

Am făcut nenumărate sesizări la Primăria Ploiești însă nimeni nu a luat nicio măsură, nimeni nu ne-a luat în seamă”, ne-a transmis o cititoare a ziarului.

Oamenii înoată, la propriu, prin noroaie

Fiind vorba de o stradă/zonă neasfaltată, după fiecare ploaie sau topire a zăpezii, cum se întâmplă în această perioadă, oamenii ajung să înoate, la propriu, prin noroaie.

În contextul majorării impozitelor, ploieștenii de aici au ajuns să se întrebe, pe bună dreptate, pentru ce plătesc taxe.

„Vara ne sufocăm de gunoaie, iarna înotăm prin noroaie. Și nu doar iarna, după fiecare ploaie. Asfaltări și curățenie vedem doar în zonele centrale sau intens circulate, dar și noi plătim taxe și impozite.

De ce suntem ignorați de ani de zile?”, a ajuns să se întrebe femeia care ne-a trimis imaginile din articol.

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești un punct de vedere cu privire la această situație.

