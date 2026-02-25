Probleme la furnizarea apei potabile joi, în Câmpina

Locuitorii municipiului Câmpina se vor confrunta joi cu noi probleme legate de furnizarea apei potabile, anunță operatorul Hidro Prahova.

- Publicitate -

„Lucrările amânate din 18 februarie, din cauza condițiilor meteo și a lipsei alimentării cu energie electrică, vor fi efectuate în data de 26 februarie 2026, în intervalul 08:30 – 10:30”, au transmis reprezentanții Hidro Prahova.

Intervenția constă în conectarea instalațiilor hidromecanice aferente camerei de vane – Rezervor 2 GA Muscel.

- Publicitate -

Pe durata lucrărilor în municipiul Câmpina apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în cartierul Muscel pot apărea întreruperi temporare.