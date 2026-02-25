- Publicitate -
Probleme la furnizarea apei potabile joi, în Câmpina

Ștefan Vlăsceanu
Locuitorii municipiului Câmpina se vor confrunta joi cu noi probleme legate de furnizarea apei potabile, anunță operatorul Hidro Prahova. 

„Lucrările amânate din 18 februarie, din cauza condițiilor meteo și a lipsei alimentării cu energie electrică, vor fi efectuate în data de 26 februarie 2026, în intervalul 08:30 – 10:30”, au transmis reprezentanții Hidro Prahova.

Intervenția constă în conectarea instalațiilor hidromecanice aferente camerei de vane – Rezervor 2 GA Muscel.

Pe durata lucrărilor în municipiul Câmpina apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în cartierul Muscel pot apărea întreruperi temporare.

