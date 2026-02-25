De o săptămână semafoarele de la Afi sunt nefuncționale

Răbdarea șoferilor care circulă în Ploiești este pusă la grea încercare, în ultimele zile, de sistemul de semaforizarea care nu funcționează în unele intersecții.

În această dimineață coloane de mașini s-au format atât pe Șoseaua Vestului cât și pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, după ce semafoarele din zona bisericii Înălțarea Domnului au cedat.

Dacă aici situația a fost remediată după ora 12.00, semafoarele dintr-o altă intersecție din Ploiești nu merg de mai bine de o săptămână.

Este vorba de semafoarele amplasate lângă centrul comercial Afi Ploiești, de la intersecția străzilor Gheorghe Doja și Calomfirescu.

„Suntem de râsul lumii. După ce că orașul este plin de gropi, acum pică și semafoarele. Ce o să urmeze?”, se întreabă un cititor care ne-a și trimis imaginea din articol.

Observatorul Prahovean solicită pe această cale un punct de vedere Primăriei Ploiești.