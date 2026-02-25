Gazele se scumpesc de la 1 aprilie, deși Guvernul promitea contrariul. Cu cât vor crește facturile

Gazele se scumpesc de la 1 aprilie 2026, în ciuda celor declarate de guvernanți, care au dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla. Este valabil pentru consumatorii care plăteau preț mai mic de 0,31 lei/kWh. Deși diferența nu este mare, în cazul unui consum ridicat, factura va crește simțitor.

Ce spunea ministrul Energiei despre creșterea prețului la gaze

Luni, 16 februarie 2026, în cadrul unor declarații de presă, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că prețul gazelor pentru consumatorii casnici nu va crește de la 1 aprilie 2026.

„Am terminat actul normativ prin care ne asigurăm că nu o să crească prețul la gaze naturale după data de 31 martie (2026 – n.r.), lucru care dă stabilitate și, imediat ce va fi adoptat în ședința de Guvern, va crea predictibilitate și pentru companii și pentru oameni.

Și vreau să fie toată lumea liniștită, (…), că nu o să crească prețul la gaze naturale pentru consumatorii casnici, pentru că îl plafonăm de la producător, pe tot lanțul avem tarif reglementat ca să nu ajungem la un preț mai mare la gaze naturale pentru oamenii cu casă”, a declarat, în data de 16 februarie 2026, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Caz concret: de la 1 aprilie 2026, 0,31 lei/kWh în loc de 0,28 lei/kWh

Cazul concret al unui consumator din Ploiești, client Engie, care, în momentul de față, plătește un preț de 0,28 de lei, cu tot cu TVA, pentru un kWh.

În oferta primită recent de același consumator, din partea aceleiași societăți de furnizare a gazelor, de la 1 aprilie 2026, prețul per kWh crește, ajungând, cu aproximație, de la 0,28 lei, la 0,31 de lei pentru fiecare kWh consumat, cu tot cu TVA.

În aceeași ofertă mai este stipulat faptul că „Pe site-ul Ministerului Energiei a fost publicat proiectul de OUG privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 (proiect OUG), potrivit căruia prețul final facturat al gazelor naturale va avea valoarea cea mai mică dintre a) preţul contractual și b) preţul final calculat conform prevederilor art. 1 alin. (1). În cazul în care OUG cu privire la proiectul mai sus menționat va intra în vigoare, vă informăm că ENGIE Romania va aplica prețul conform prevederilor acesteia, iar conținutul său va putea fi consultat pe engie.ro.”

În cazul în care clienții nu sunt de acord cu noile tarife, aceștia pot denunța contractul, până la data de 29 martie 2026.

Cu cât va crește factura la gaze

În condițiile în care consumatorul respective va rămâne la același furnizor de gaze, va plăti o factură mărită de la 1 aprilie 2026.

Astfel, la un consum estimat de 2140 de kWh, la preț de 0,28 lei kWh, lunar, prețul plătit este de aproximativ 600 de lei (599,2 lei, mai exact)

De la 1 aprilie 2026, la prețul de 0,31 lei/kWh, prețul facturii, la același consum, de 2140 de kWh, prețul facturii va fi de 663 de lei (663,4 lei mai exact)

În concluzie, diferența de preț reală, pe care o va plăti consumatorul respectiv, va fi de aproximativ 60 de lei lunar, în plus față de suma pe care o plătește în prezent.