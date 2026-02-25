- Publicitate -
Lecție de onestitate la Ploiești. Un cuplu a înapoiat un portofel plin cu bani

Marius Nica
Un gest de onestitate a făcut diferența marți, 24 februarie, în centrul municipiului Ploiești. În jurul orei 17.30, un cuplu aflat în trecere a găsit un portofel care conținea bani, documente de identitate și carduri bancare.

Fără să stea pe gânduri, cei doi au predat imediat portofelul unui echipaj de jandarmi din cadrul Grupării Mobile Ploiești, aflat în patrulare în zona respectivă.

Jandarmii au verificat documentele din interior și au reușit să identifice proprietarul. Acesta a fost contactat și, în cursul serii, s-a prezentat pentru a-și recupera bunurile.

Bărbatul, din comuna Puchenii Mari, a declarat că nu îi lipsește nimic din portofel și și-a exprimat recunoștința atât față de jandarmi, pentru promptitudinea intervenției, cât și față de cei doi soți care au dat dovadă de spirit civic.

