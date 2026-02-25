- Publicitate -
Accident cu descarcerare, azi-noapte, pe DN1, la Băicoi

Corina Matei
accident autotrenuri
Sursa foto: Whatsapp InfoTrafic

În noaptea de marți spre miercuri, 24-25 februarie 2026, pe DN1, la Băicoi, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autotrenuri. În cele două autovehicule se aflau cinci personae. A fost nevoie de intervenția echipelor de descarcerare.

Accidentul a avut loc în jurul orei 00:00, iar pompierii prahoveni au intervenit cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi, precum și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului 2 Ploiești.

O persoană a fost găsită încarcerată, conștientă. Aceasta a fost extrasă în siguranță de către pompieri și predată echipajelor medicale pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, ulterior fiind transportată la spital de echipajul SMURD TIM”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Potrivit acestora celelalte persoane implicate în accident nu au suferit leziuni.

Împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate”, au mai completat aceștia.

