Reduceri pentru taxele şi impozitele locale. Cine beneficiază de reduceri și ce fac cei care au plătit deja

Corina Matei
ghișee taxe Ploiesti
foto caracter ilustrativ

Luni, 23 februarie 2026, coaliția de guvernare a decis că se vor aplica reduceri la impozitele și taxele locale, majorate semnificativ de la 1 ianuarie 2026. Astfel, vor fi reintroduse reducerile pentru locuințele mai vechi de 50 de ani și, totodată, va exista o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și prima mașină pentru „persoanele cu handicap grav și accentuat”.

Prin intermediul unui comunicat comun de presă, liderii coaliției au anunțat că au convenit în ședința de luni introducerea unor reduceri a impozitelor pentru casele vechi, astfel:

  • Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani va fi de 25%
  • Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani va fi de 15%.

De asemenea, va exista și o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și prima mașină pentru „persoanele cu handicap grav și accentuat”.

Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice”, a anunțat Guvernul.

Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi făcute regularizările pentru cei care au plătit deja.

Conform legii, încadrările pentru gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav. De reducerile la impozite vor beneficia doar persoanele cu handicap accentuat şi grav.

    • „Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi făcute regularizările pentru cei care au plătit deja.” – scrie în text. Deci așteaptă regularizarea…

