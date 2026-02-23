Ofițerul de la Școala de Poliție din Câmpina, acuzat de tentativă de viol, rămâne în arest preventiv

Bărbatul de 49 de ani, ofițer la Școala de Poliție din Câmpina, acuzat că în decembrie 2025 a încercat să violeze un elev, rămâne după gratii încă 30 de zile, după ce instanța a dispus prelungirea arestului preventiv. Individul a contestat decizia.

Reamintim că, la finalul anului trecut, Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” s-a aflat în centrul unui scandal fără precedent. Un angajat al unității a fost reclamat că a încercat să agreseze sexual un cursant în vârstă de 20 de ani, iar faptele s-ar fi petrecut în noaptea de 18 spre 19 decembrie 2025.

Potrivit conducerii școlii, polițistul acuzat de tentativă de viol are gradul de comisar-șef și este unul dintre cei mai vechi angajați ai Școlii de Poliție din Câmpina.

Este ofițer de serviciu, responsabil de probleme administrative, dar era implicat adesea și în activități didactice.

Pe 26 decembrie 2025, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus măsura arestului preventiv, măsură care a fost prelungită până pe 26 martie 2026.

Din spusele reprezentanților școlii, bărbatul a contestat măsura și așteaptă acum să afle dacă magistrații vor dispune o măsură mai blândă în cazul său.