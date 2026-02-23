După crima de la Lipănești, încă o condamnare pe viață pentru femicid, la Iași

Individul din Iași care și-a omorât fosta soție, pe 14 aprilie 2025, după ce a atacat-o cu un ciocan, iar apoi a incendiat-o, a fost condamnat pe viață. Este al doilea caz de femicid, după tragedia din comuna Lipănești, în care criminalul primește detenție pe viață. La fel ca în cazul din Prahova, nici în cazul acestei crime agresorul, cunoscut cu antecedente penale, nu a arătat nicio părere de rău în timpul anchetei.

Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a primit detenție pe viață pentru omor calificat cu premeditare și prin cruzimi, la care se adaugă cinci ani pentru tâlhărie calificată.

Decizia instanței nu este definitivă.

Judecătorii ieșeni au motivat decizia prin faptul că, pe tot parcursul procesului, unul care a fost destul de scurt până la pronunțarea în primă instanță, individul nu a regretat nicio secundă ceea ce a făcut.

A spus tot timpul că femeia merita să primească o astfel de lovitură cu ciocanul și să moară. Ba mai mult, spunea chiar că regretă că aceasta nu a suferit mai mult.