Sute de tone de antiderapant și utilaje în teren la Câmpina, dar locuitorii circulă printre maldăre de zăpadă

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
strazi

Deși autoritățile au anunțat mobilizarea utilajelor și distribuirea de material antiderapant, multe străzi din Câmpina au rămas acoperite de zăpadă și gheață. Șoferii reclamă că circulă cu dificultate, iar pietonii spun că trotuarele, în anumite zone, sunt impracticabile, după ultimele ninsori.

Firma de salubritate care se ocupă de deszăpezire susține că, de la începutul acestei ierni, pe străzile orașului au fost împrăștiate 647 de tone de sare, 3 tone de clorură de calciu și 145 de mc de nisip.

În teren, mai spune conducerea societății care se ocupă de deszăpezire la Câmpina, s-a intervenit permanent cu 4 sărărițe, 4 utilaje mici, de 3,5 tone, un bobcat folosit pentru curățarea trotuarelor și 3 buldoexcavatoare folosite pentru intervenții pe arterele înguste.

În total, Primăria a cheltuit aproximativ 350.000 de lei pentru operațiunile de deszăpezire

din această iarnă, bani alocați pentru utilaje, material antiderapant și intervenții pe principalele artere ale orașului.

Realitatea din teren, semnalată de mai mulți cititori, arată un oraș în continuare sufocat de maldăre de zăpadă, cu străzi care, la prima oră a dimineții, pe fondul temperaturilor scăzute, sunt adevărate patinoare, capcane pentru pietoni.

Pe măsură ce temperaturile se mai îmblânzesc puțin, carosabilul înghețat este acoperit de bălți murdare și noroi.

În concluzie, la Câmpina, iarna nu se măsoară în tone de sare sau în sume cheltuite din buget, ci în drumuri alunecoase și trotuare pe care oamenii circulă cu dificultate.

În timp ce autoritățile vorbesc despre intervenții și mii de lei investiți, locuitorii spun că tot ce îi interesează este să circule pe străzi cu adevărat sigure.

