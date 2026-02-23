Minor de 17 ani, fără permis, prins de polițiști la Podenii Noi, băut, la volanul unei mașini furate

Duminică, 22 februarie 2026, un tânăr de doar 17 ani, fără permis de conducere, a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism furat. Tânărul emana halenă alcoolică.

Acesta a fost depistat în urma unui control de rutină, de către polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Apostolache, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Podenii Noi, sat Podul lui Galben.

La volanul autoturismului a fost identificat un minor de 17 ani, care ar fi condus autoturismul fără a deține permis de conducere și fără acordul proprietarului de drept.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că acesta nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Având în vedere că minorul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv, cu o valoare de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din verificările efectuate la fața locului și din declarații a reieșit faptul că autoturismul ar fi fost luat fără acordul proprietarului.

„În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furtul în scop de folosință”, am mai transmis reprezentanții IPJ Prahova.