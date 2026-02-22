Cauza incendiului din Ștefești. Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări

Incendiul violent s-a produs duminică și a cuprins acoperișul unei case din satul Târșoreni, comuna Ștefești.

Incendiul s-a manifestat, potrivit ISU Prahova, generalizat la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. (Detalii AICI).

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Vărbilău, cu o autospecială de stingere, Detașamentul Vălenii de Munte cu 2 autospeciale de stingere, precum și Punctul de Lucru Lipănești cu o ambulanță SMURD.

„Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Incendiul a fost localizat în cel mai scurt timp, fiind evitată propagarea la vecinătăți.

La finalizarea intervenției pompierii au stabilit cauza probabilă a producerii incendiului: coș de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere”, a precizat ISU Prahova.