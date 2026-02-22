- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Cauza incendiului din Ștefești. Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
pompieri-autospeciala-2-692x445_e3bc3.jpg
Foto cu caracter ilustrativ

Incendiul violent s-a produs duminică și a cuprins acoperișul unei case din satul Târșoreni, comuna Ștefești. 

- Publicitate -

Incendiul s-a manifestat, potrivit ISU Prahova, generalizat la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. (Detalii AICI).

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Vărbilău, cu o autospecială de stingere, Detașamentul Vălenii de Munte cu 2 autospeciale de stingere, precum și Punctul de Lucru Lipănești cu o ambulanță SMURD.

- Publicitate -

„Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Incendiul a fost localizat în  cel mai scurt timp, fiind evitată propagarea la vecinătăți.

La finalizarea intervenției pompierii au stabilit cauza probabilă a producerii incendiului: coș de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere”, a precizat ISU Prahova.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie...

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -