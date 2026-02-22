Incendiu la o locuință din Ștefești. Acoperișul casei, cuprins de flăcări

Un incendiu a izbucnit duminică la acoperișul unei locuințe din satul Târșoreni, comuna Ștefești. Pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea flăcărilor.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Incendiul se manifestă generalizat la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, nicio persoană nu a fost rănită.

(Vom reveni cu detalii)