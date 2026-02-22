Percheziții la saloane de masaj erotic folosite ca paravan pentru prostituție. Văduva lui Gabriel Codabiță, reținută

Descinderi la două saloane de masaj erotic din București, suspectate că funcționau ca paravan pentru prostituție. Potrivit anchetatorilor, liderul grupării ar fi fost o femeie în vârstă de 80 de ani. Văduva lui Gabriel Cotabiță se numără printre persoanele reținute.

UPDATE: Alina Cotabiță și femeia în vârstă de 80 de ani au fost plasate sub arest la domiciliu, transmite antena3.ro.

Administratorii și angajații celor două saloane au fost reținuți sub acuzația de proxenetism, în urma unor percheziții efectuate de polițiștii bucureșteni în Capitală și în județul Ilfov.

Anchetatorii au efectuat nouă percheziții sâmbătă, în București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru proxenetism în formă continuată, a anunțat duminică Poliția Capitalei.

Conform primelor date, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din București.

Sub aparența unor servicii legale de masaj erotic, în cele două locații ar fi fost înlesnită practicarea prostituției.

La percheziții au fost descoperite și ridicate sume importante de bani: aproximativ 370.000 de lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și circa 3.000 de lire sterline. De asemenea, au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, tablete, precum și alte bunuri considerate de interes pentru anchetatori.