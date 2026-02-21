Demolare în centrul Câmpinei: o firma din Cluj-Napoca pune la pământ fostul cinema Central

Au început lucrările de demolare ale fostului cinematograf Central din Câmpina, ajuns o ruină din anul 2009. O firmă din Cluj-Napoca este cea care se ocupă de dărâmarea clădirii, valoarea ofertată fiind de 288.889,71 lei fără TVA. Termenul limită pe care societatea îl are pentru a „pune la pământ” imobilul este 5 mai 2026.

După mai bine de 16 ani în care clădirea fostului cinema nu a fost altceva decât o adevărată „bombă cu ceas” pentru trecători și adăpost pentru oamenii străzii, a început demolarea a ceea ce a fost un adevărat simbol pentru Câmpina.

Firma care a câștigat cu cel mai mic preț este SMZ Impex din Cluj-Napoca, o companie înființată în 2007, specializată în lucrări de demolare.

Printre proiectele notabile, afișate pe site-ul societății, la secțiunea „Demolări Industriale și Civile”, figurează Stadionul Municipal Cluj, Fabrica de Bere URSUS Cluj-Napoca, Arena Sportivă Tudor Vladimirescu Târgu Jiu, Stația de Epurare Veche a Municipiului Zalău, Depoul de Tramvaie Dacia Iași sau Sala Polivalentă Tulcea.

Clădirea cinematografului din Câmpina a fost construită la finalul anilor ’50. A ajuns, în decurs de mai bine de 16 ani, într-o stare atât de avansată de degradare încât a reprezentat un real pericol pentru trecători, dat fiind faptul că este poziționată în zona ultracentrală a orașului, în imediata apropiere a Spitalului Municipal.

Situația de la Câmpina nu este un caz izolat. În multe orașe din România, fostele cinematografe de stat au fost închise sau demolate după 1990, pe fondul scăderii interesului pentru sălile clasice de proiecție și al competiției cu multiplexurile moderne.