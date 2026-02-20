Deszăpezire la Ploiești în această noapte: 20 de utilaje sunt deja în teren

Prognoza meteo, care anunță ninsoare timp de 12 ore la Ploiești, a pus în alertă autoritățile locale. Pentru deszăpezirea orașului s-au luat măsuri încă de la primele semne de ninsoare.

„Suntem pregătiți cu 20 de utilaje, deja au ieșit pe teren. (…) Toate sunt echipate cu lamă și sărăriță. Suplimentar, mai avem două utilaje, pe care le va pune la dispoziție TCE-ul, dacă va fi nevoie, și, începând cu ora 6 dimineața, mai avem șase utilaje de la SGU”, a declarat, de la sediul Primăriei Ploiești, primarul Mihai Polițeanu. Toate utilajele sunt dotate cu GPS.

La începutul ninsorii, aproximativ ora 23:30, utilajele au împrăștiat sare.

„Dacă va ninge mai mult de 12 ore, așa cum este prognoza, e clar că vor fi probleme, indiferent de cantitatea aruncată de sare și material antiderapant”, a mai precizat acesta.

Primăria Ploiești are, pentru acest episod de ninsoare, un total de 450 de tone de material antiderapant.

Se va acționa, în prima fază, pe străzile și bulevardele mari, și pe poduri și rampe. „Nu se va interveni, pentru multe ore de acum încolo, pe străzile secundare”, a precizat primarul Polițeanu. Acesta a mai punctat faptul că, în condițiile în care va ninge încontinuu, utilajele nu vor intra pe străzile secundare decât după oprirea ninsorii și după degajarea arterelor principale din oraș.