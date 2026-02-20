„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.
- Publicitate -
Cununii Ploiești 23.02.2026 – 01.03.2026
23.02.2026
- Casin Alfonso Nelson – Miță Dochița
24.02.2026
- Iordache Cristian- Constantin – Nedelcu Mariana- Georgiana
27.02.2026
- Popa Andrei – Maxim Maria-Emilia
- Vasile Florin-Antonio – Niculescu-Sibelgian Amalia
28.02.2026
- Olteanu Bogdan Gabriel – Voinescu Andreea-Teodora
- Neagu Mircea – Ion Georgiana-Anamaria
Cununii Câmpina
23.02.2026
- Ioniță Flotin -Ștefan – Silaghi Isabela -Denisa
28.02.2026
- Ignatovici Bogdan -Gheorghe – Înpușcatu Ioana -Andrada
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!