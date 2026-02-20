„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

Cununii Ploiești 23.02.2026 – 01.03.2026

23.02.2026

Casin Alfonso Nelson – Miță Dochița

24.02.2026

Iordache Cristian- Constantin – Nedelcu Mariana- Georgiana

27.02.2026

Popa Andrei – Maxim Maria-Emilia

Vasile Florin-Antonio – Niculescu-Sibelgian Amalia

28.02.2026

Olteanu Bogdan Gabriel – Voinescu Andreea-Teodora

Neagu Mircea – Ion Georgiana-Anamaria

Cununii Câmpina

23.02.2026

Ioniță Flotin -Ștefan – Silaghi Isabela -Denisa

28.02.2026

Ignatovici Bogdan -Gheorghe – Înpușcatu Ioana -Andrada

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!