„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

foto cu caracter ilustrativ

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

Cununii Ploiești 23.02.2026 – 01.03.2026

23.02.2026

  • Casin Alfonso Nelson – Miță Dochița

24.02.2026

  • Iordache Cristian- Constantin – Nedelcu Mariana- Georgiana

27.02.2026

  • Popa Andrei – Maxim Maria-Emilia
  • Vasile Florin-Antonio – Niculescu-Sibelgian Amalia

28.02.2026

  • Olteanu Bogdan Gabriel – Voinescu Andreea-Teodora
  • Neagu Mircea – Ion Georgiana-Anamaria

Cununii Câmpina

23.02.2026

  • Ioniță Flotin -Ștefan – Silaghi Isabela -Denisa

28.02.2026

  • Ignatovici Bogdan -Gheorghe – Înpușcatu Ioana -Andrada

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!

