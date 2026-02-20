Câți români s-au uitat la Realitatea PLUS, rămasă fără emisie trei ore din cauza sancțiunii primite de la CNA

Aproximativ 150.000 de români au stat cu televizoarele deschise pe Realitatea PLUS joi, 19 februarie, deși postul de televiziune a avut emisia suspendată timp de trei ore, ca urmare a unei sancțiuni dure primite de la CNA. În ciuda acestui lucru, Realitatea PLUS a rămas în top 10 audiențe.

Deși pe post nu s-a emis nimic, cifrele de audiență au rămas ridicate. La nivel național, media de 150.000 de telespectatori a menținut Realitatea PLUS pe locul al nouălea în topul televiziunilor din România. În mediul urban, 105.000 de persoane au urmărit ecranul cu sancțiunea.

Potrivit paginidemedia.ro, audienţele pe ore, la nivel naţional, au evoluat astfel:

17.00 – 18.00 – 208.000 (înainte de suspendarea emisiei

18.00 – 19.00 – 205.000 (prima oră a suspendării)

19.00 – 20.00 – 130.000

20.00 – 21.00 – 115.000

21.00 – 22.00 – 245.000 (când emisia a fost reluată)

Sancțiunea data de CAN pe 11 februarie vizează mai multe emisiuni difuzate în perioada 1-21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei.

Potrivit Consiliului Național al Audiovizualului, în acele zile au existat numeroase încălcări ale legislației audiovizuale, în special ale articolului 84 din Legea audiovizualului.