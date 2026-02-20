Mașina care a generat un dosar penal pentru fostul primar din Câmpina, scoasă din nou la licitație. Cât costă acum

Autoturismul Opel Insignia Limousine, mașina pentru care fostul primar al Câmpinei, Horia Tiseanu, s-a ales cu dosar penal pentru trafic de influență și abuz în serviciu, este scos, pentru a doua oară, la licitație publică cu strigare, vineri, 27 februarie 2026. Autoturismul se află în proprietatea municipiului Câmpina, care intenționează valorificarea acestuia.

Prețul de pornire este de 4.236 de euro, TVA inclus. Întrucât la licitația din 18 februarie 2026 nu s-a prezentat niciun ofertant, la a doua procedură prețul scade cu 10%.

Autoturismul, fabricat în 2014, este pe benzină și are 74.907 kilometri la bord. Potrivit datelor furnizate de Primărie, mașina se află într-o stare tehnică bună.

Dacă nici la cea de-a doua licitație nu vor exista doritori, va fi organizată o a treia procedură, pe 13 martie 2026, când prețul de pornire va fi diminuat cu 30%.

Reamintim că autoturismul a fost subiectul unui amplu scandal în urmă cu peste 10 ani. Procurorii au stabilit că, în perioada iulie 2014 – iulie 2015, Horia Tiseanu, cu sprijinul altor angajați ai Primăriei Câmpina, ar fi dispus în mod nelegal achiziționarea unei mașini Opel Insignia pentru folosință personală și exclusivă.

Autoturismul, care avea dotări de lux, a fost cumpărat din fondurile alocate Poliției Locale Câmpina, întrucât primăria nu avea dreptul legal să facă o astfel de achiziție pentru uz propriu.

Horia Tiseanu a fost trimis în judecată în 2017 de procurorii DNA Ploiești, însă în 2023 a fost achitat, după intervenirea prescripției.