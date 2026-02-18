Tramvaie blocate în Ploiești din cauza ninsorii. Ce spun reprezentanții TCE

Tramvaie blocate, miercuri dimineață, în Ploiești din cauza ninsorilor abundente de azi-noapte. Mai mulți cititori ne-au semnalat faptul că sunt nevoiți să înghețe în stații din cauza întârzierilor.

Circulația transportului public în Ploiești este afectată la această oră pe traseele 101 și 102, din cauza ninsorilor abundente de azi-noapte. Mai mulți cititori ne-au semnalat faptul că sunt nevoiți să înghețe în stații.

Nicolae Alexandri, director tehnic TCE Ploiești, a precizat faptul că, în cel mai scurt timp, situația va fi remediată.

„Două tramvaie care circulă pe traseele Gara de Vest – Gara de Sud au rămas blocate din cauza vremii nefavorabile. Echipele sunt pe teren pentru a le debloca. Pe tot parcursul nopții, din cauza ninsorilor, am avut zeci de astfel de situații cu mijloace de transport care nu au mai putut circula”, a transmis Alexandri.