- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Tramvaie blocate în Ploiești din cauza ninsorii. Ce spun reprezentanții TCE

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
tramvai

Tramvaie blocate, miercuri dimineață, în Ploiești din cauza ninsorilor abundente de azi-noapte. Mai mulți cititori ne-au semnalat faptul că sunt nevoiți să înghețe în stații din cauza întârzierilor.

- Publicitate -

Circulația transportului public în Ploiești este afectată la această oră pe traseele 101 și 102, din cauza ninsorilor abundente de azi-noapte. Mai mulți cititori ne-au semnalat faptul că sunt nevoiți să înghețe în stații.

Nicolae Alexandri, director tehnic TCE Ploiești, a precizat faptul că, în cel mai scurt timp, situația va fi remediată.

- Publicitate -

Două tramvaie care circulă pe traseele Gara de Vest – Gara de Sud au rămas blocate din cauza vremii nefavorabile. Echipele sunt pe teren pentru a le debloca. Pe tot parcursul nopții, din cauza ninsorilor, am avut zeci de astfel de situații cu mijloace de transport care nu au mai putut circula”, a transmis Alexandri.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -