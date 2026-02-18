- Publicitate -
Microbuz cu pasageri, blocat din cauza zăpezii pe ruta Mizil – Amaru: „Niciun utilaj nu a trecut”

Autor: Luiza Toboc
Un microbuz cu pasageri, care efectuează curse pe traseul Mizil – Amaru, a rămas blocat, azi-noapte, în trafic, din cauza ninsorilor abundente. Lipsa de reacție a autorităților l-a determinat pe șofer să ia lopata și să deszăpezească singur drumul pentru a putea înainta. (VIDEO la finalul textului) 

„De la 4.30 am rămas blocați. Nimeni nu ia nicio măsură. Sunt nevoit să dau la lopată pentru a curăța drumul și a putea să îmi fac cursa mai departe. Este incredibilă bătaia de joc. Niciun utilaj nu a trecut prin zonă de mai bine de trei ore”, a transmis, revoltat, șoferul microbuzului.

Din cauza ninsorilor abundente, numeroase localități din Prahova sunt afectate la această oră: de la drumuri închise ori cu trafic restricționat, până la mașini avariate ori oameni rămași fără curent electric.

