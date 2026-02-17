Hidro Prahova lovește din nou: apă cu presiune redusă și întreruperi, pe 18 februarie, în Câmpina

După ce, în decembrie 2025, peste o sută de mii de prahoveni au stat fără apă potabilă și menajeră mai bine de două săptămâni, Hidro Prahova lovește din nou. Opeatorul regional anunță că, cel puțin în zona municipiului Câmpina, din nou, vor fi probleme cu furnizarea apei potabile.

Locuitorii sunt anunțați de către furnizorul de apă și canal, că miercuri, 18 februarie, presiunea la apă va fi scăzută și că vor exista „posibile întreruperi în plină zi de lucru”.

Cauza o reprezintă, potrivit aceluiași operator, Hidro Prahova „lucrări de conectare a instalațiilorhidromecnice aferente camerei de vane – Rezervor 2 GA Muscel (cartier Muscel).

Hidro Prahova anunță, așadar, lucrări în intervalul 08:00 – 12:00, iar efectele nu vor întârzia să apară.

„În tot municipiul, apa va curge cu presiune redusă, iar în cartierul Muscel sunt posibile întreruperi temporare.

Pe durata intervenței, furnizarea pei îm municipiul Câmpina se va realiza cu presiune redusă, iar n cartierul Muscel pot apărea întreruperi temporare. Reluarea funcționării în parametri normali se va realiza după finalizare lucrărilor și stabilizarea sistemului”, a transmis, în acesată seară, Hidro Prahova.