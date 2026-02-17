- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Hidro Prahova lovește din nou: apă cu presiune redusă și întreruperi, pe 18 februarie, în Câmpina

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
robinet
Foto cu caracter ilustrativ

După ce, în decembrie 2025, peste o sută de mii de prahoveni au stat fără apă potabilă și menajeră mai bine de două săptămâni, Hidro Prahova lovește din nou. Opeatorul regional anunță că, cel puțin în zona municipiului Câmpina, din nou, vor fi probleme cu furnizarea apei potabile.

- Publicitate -

Locuitorii sunt anunțați de către  furnizorul de apă și canal, că miercuri, 18 februarie,  presiunea la apă va fi scăzută și  că vor exista „posibile întreruperi în plină zi de lucru”.

Cauza o reprezintă, potrivit aceluiași operator, Hidro Prahova „lucrări de conectare a instalațiilorhidromecnice aferente camerei de vane – Rezervor 2 GA Muscel (cartier Muscel).

- Publicitate -

Hidro Prahova anunță, așadar, lucrări în intervalul 08:00 – 12:00, iar efectele nu vor întârzia să apară.

În tot municipiul, apa va curge cu presiune redusă, iar în cartierul Muscel sunt posibile întreruperi temporare.

Pe durata intervenței, furnizarea pei îm municipiul Câmpina se va realiza cu presiune redusă, iar n cartierul Muscel pot apărea întreruperi temporare. Reluarea funcționării în parametri  normali se va realiza după finalizare lucrărilor și stabilizarea sistemului”, a transmis, în acesată seară, Hidro Prahova.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -