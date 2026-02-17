Ninge în Prahova: cum se circulă la Ploiești, Câmpina și pe DN1

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, traficul pe principalele artere din Prahova se desfășoară în condiții de iarnă. Dacă la Ploiești, marți, 17 februarie, se circulă normal, în condiții de iarnă, în alte localități ale județului circulația este îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare.

Astfel,potrivit Poliției Prahova, la acest moment, pe principalele artere de circulație din județul Prahova, traficul rutier se desfășoară în următoarele condiții:

În municipiul Ploiești și pe centura ocolitoare, circulația se desfășoară în condiții normale de trafic. Se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare ușoară, carosabilul fiind umed, fără depuneri de zăpadă.

În municipiul Câmpina sunt înregistrate precipitații mixte (lapoviță și ninsoare slabă). Carosabilul este umed, iar valorile de temperatură se mențin pozitive.

În stațiunile montane Azuga, Bușteni și Sinaia, traficul rutier se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Se înregistrează ninsori, iar valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, arteră care asigură accesul către zonele turistice.

Pe drumurile naționale DN 72, DN 1B și DN 1D sunt înregistrate precipitații sub formă de ninsoare ușoară. Carosabilul este umed, fără blocaje sau restricții de circulație, traficul desfășurându-se în condiții normale.

Pe DN 1A, în zona Cheia, se circulă în condiții de iarnă, fiind înregistrate ninsori.

Polițiștii rutieri acționează permanent pentru prevenirea accidentelor de circulație și monitorizează în timp real starea de viabilitate a drumurilor publice. În cazul apariției unor situații de risc, efectivele de poliție intervin cu promptitudine pentru gestionarea acestora și acordarea sprijinului necesar participanților la trafic.

„Recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteorologice și de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule, să utilizeze echiparea corespunzătoare sezonului rece și să respecte cu strictețe normele rutiere în vigoare”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, care va continua informarea publicului cu privire la evoluția condițiilor de trafic.