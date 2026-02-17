Evadare din arest la domiciliu în Prahova: bărbat de 35 de ani, prins la scurt timp de polițiști

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din comuna prahoveană Măgurele, riscă să stea mult timp după gratii, după ce, în data de 16 februarie 2026, a evadat din arestul la domiciliu. Individul, cercetat pentru furt, mai exact sustragerea unui motofierăstrău mecanic din curtea unui imobil, a fost inițial reținut pentru 24 de ore. mot

După plasarea în arest la domiciliu, instanța a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Bălțești, veniți să îl ridice, au constatat că bărbatul a încălcat cu rea-credință obligațiile impuse prin măsura preventivă, părăsind imobilul anterior sosirii organelor de poliție, prin escaladarea gardului împrejmuitor.

Polițiștii au intervenit, fiind declanșate de îndată activități specifice de căutare și depistare.

„Prin mobilizarea efectivelor și desfășurarea de verificări operative în teren, bărbatul a fost identificat într-un interval scurt de timp, fiind imobilizat și condus la sediul unității de poliție pentru îndeplinirea procedurilor legale.

Mandatul de arestare preventivă a fost pus în executare, iar în cursul după-amiezii zilei de 16 februarie, persoana în cauză a fost încarcerată.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare, fapta constând în încălcarea măsurii arestului la domiciliu”, a transmis IPJ Prahova.