Străzi distruse într-un sat din Prahova. Vicele, acuzații dure: „Primarul se plimbă pe bani publici”

Situație revoltătoare într-o comună din Prahova. În timp ce primarul pleacă la schimburi de experiență prin țări străine, oamenii se vaită că nu au apă, nu au iluminat public, iar străzile arată, în România anului 2026, ca după bombardament. Se întâmplă la Brebu, unde edil la al patrulea mandat este Adrian Ungureanu (PNL), iar satul vitregit de orice urmă de civilizație este Pietriceaua (DC4).

„Suntem terminați, nu mai putem. Trăim ca în Evul Mediu. De doi ani de zile cerem să ni se asfalteze și nouă drumurile, dar nimeni nu ne bagă în seamă. Ne rupem efectiv mașinile. Plătim taxe și impozite, acum mărite, pentru ce? Pentru gropi și noroi?

Suntem tratați ca cetățeni de mâna a doua, nu ca niște oameni, contribuabili și ei ca oricare alții”, au transmis, ajunși al disperare, mai mulți cititori din satul Pietriceaua, care ne-au trasmis și fotografii, dar și înregistrări video cu starea deplorabilă a drumurilor.

Străzile sunt rupte, pline de cratere adânci și porțiuni unde pietrișul a fost spălat de ape arată „ca după bombardament”. Când vremea se înrăutățește, drumul către școală, dispensar sau magazinul alimentar devine o aventură.

Viceprimarul din Brebu, Cătălin Ilioiu ( PSD) a transmis că la Brebu, „nimeni nu mișcă nimic de frica primarului”.

„Am trecut, am avut buget de-abia pe 18 noiembrie. Lucrarea de reabilitare a străzilor din Pitericeaua nu a mai putut fi făcută. Vom încerca acum, în primăvară. Va fi introdus pe ordinea de zi un proiect cu privire la alocarea de bani pentru refacerea drumurilor din acest sat.

Vă spun, în această comună, lucrurile merg din rău în mai rău. Primarul Adrian Ungureanu, în loc să fie preocupat de repararea drumurilor acolo, la Pietriceaua, e preocupat de altele.

Spre exemplu, la vara pleacă în Polonia, la plimbare. Suntem înfrățiți cu o localitate de acolo. În octombrie pleaca în Rep. Modova, la un festival al vinului. Pe bani publici, evident. În tot acest timp, oricât aș vrea să fac ceva, nu sunt lăsat. Nici eu, nici cei pe care el (n.red. actualul primar) îi consideră ostili”, a declarat viceprimarul din Brebu.

Situația din Pietriceaua readuce în atenție problemele legate de infrastructura rurală deficitară și modul în care sunt gestionate prioritățile administrativeîn unele comune.

Rămâne de văzut acum dacă, în 2026, satul va ieși din noroi sau dacă nemulțumirile oamenilor se vor adânci cu fiecare ploaie care transformă străzile în adevărate capcane pentru șoferi și pentru pietoni.