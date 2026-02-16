Gest șocant Șoimari: Și-a lovit câinele în cap cu un topor pentru că îi luase încălțămintea

Un bărbat în vârstă de 36 de ani din Șoimari a fost reținut pentru 24 de ore după ce a recurs la un gest șocant. Și-a lovit câinele în cap, cu un topor, pe motiv că animalul îi luase încălțămintea din dreptul ușii.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, în data de 14 februarie. Polițiștii au fost alertați de vecinii bărbatului care au văzut cum animalul agoniza în urma loviturii.

„Polițiștii Secției de Poliție Rurală Bălțești au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Șoimari, un animal ar fi fost supus unor acte de cruzime, chiar de către propriul stăpân.

Sesizarea a fost preluată de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, fiind tratată cu maximă operativitate. Aceștia s-au deplasat de îndată la fața locului pentru efectuarea verificărilor.

În urma activităților investigative desfășurate, au fost confirmate aspectele semnalate, fiind identificate indicii temeinice privind săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare privind protecția animalelor”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.

Animalul a fost găsit într-o stare ce a impus intervenția imediată, fiind dispuse măsuri pentru asigurarea protecției și evaluării sale de către personal de specialitate.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Surse din cadrul Poliției au precizat pentru Observatorul Prahovean că patrupedul a răspuns bine la tratament și îngrijirilor acordate, iar viața i-a fost salvată.