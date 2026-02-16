- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Gest șocant Șoimari: Și-a lovit câinele în cap cu un topor pentru că îi luase încălțămintea

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
caine lovit cu toporul in cap

Un bărbat în vârstă de 36 de ani din Șoimari a fost reținut pentru 24 de ore după ce a recurs la un gest șocant. Și-a lovit câinele în cap, cu un topor, pe motiv că animalul îi luase încălțămintea din dreptul ușii. 

- Publicitate -

Totul s-a întâmplat sâmbătă, în data de 14 februarie. Polițiștii au fost alertați de vecinii bărbatului care au văzut cum animalul agoniza în urma loviturii.

„Polițiștii Secției de Poliție Rurală Bălțești au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Șoimari, un animal ar fi fost supus unor acte de cruzime, chiar de către propriul stăpân.

- Publicitate -

Sesizarea a fost preluată de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, fiind tratată cu maximă operativitate. Aceștia s-au deplasat de îndată la fața locului pentru efectuarea verificărilor.

În urma activităților investigative desfășurate, au fost confirmate aspectele semnalate, fiind identificate indicii temeinice privind săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare privind protecția animalelor”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.

Animalul a fost găsit într-o stare ce a impus intervenția imediată, fiind dispuse măsuri pentru asigurarea protecției și evaluării sale de către personal de specialitate.

- Publicitate -

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Surse din cadrul Poliției au precizat pentru Observatorul Prahovean că patrupedul a răspuns bine la tratament și îngrijirilor acordate, iar viața i-a fost salvată.

retinut caine soimari

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Primăria Ploiești pierde procesele după criza gunoiului. Amenzi de 100.000 de lei rămân valabile

Marius Nica Marius Nica -
Primăria Ploiești a pierdut în primă instanță procesele cu...

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -