Accident grav, cu trei victime, azi noapte pe DN1B în Prahova, provocat șofer beat criță. A fugit de polițiști

Un accident rutier grav, în urma căruia trei persoane au fost rănite și transportate la spital, a avut loc noaptea trecută pe DN1B în Prahova, între Ploiești Shopping City și Blejoi, pe raza localității Păulești. Un șofer aflat sub influența alcoolului a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal de o mașină care circula regulamentar.

- Publicitate -

După producerea accidentului, șoferul vinovat a fugit însă a fost depistat de polițiști. Potrivit IPJ Prahova, este vorba de un bărbat în vârstă de 46 de ani din orașul Băicoi.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în jurul orei 01:30, acesta ar fi condus un autoturism pe DN1B, pe direcția Ploiești către Vălenii de Munte, iar la un moment dat ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un alt autoturism care circula regulamentar.

- Publicitate -

În urma impactului, trei pasageri din cel de-al doilea autoturism au suferit leziuni, fiind transportați la unitatea medicală pentru îngrijiri de specialitate. Ulterior producerii accidentului, conducătorul auto ar fi părăsit locul faptei fără încuviințarea polițiștilor.

Bărbatul a fost depistat și testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testarea cu aparatul DrugTest a avut rezultat negativ”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

- Publicitate -

Având în vedere gravitatea situației și pentru prevenirea altor fapte, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat în cursul zilei de mâine unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.