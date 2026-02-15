Mihai, salvatorul montan rănit grav de urs, a revenit la sediul Salvamont Predeal

Mihai, șeful Salvamont Predeal, atacat de urs în primăvara 2025, s-a întors la sediul Salvamont din Predeal, după luni întregi de spitalizare și recuperare medicală. Bărbatul a ținut să mulțumească tuturor celor care i-au transmis gânduri bune și l-au sprijinit în această perioadă dificilă.

Vă reamintim, incidentul în care a fost implicat șeful Salvamont Predeal s-a produs pe strada Tudor Vladimirescu, între blocuri, în timp ce salvatorul montan se afla în timpul liber. Animalul sălbatic i-a ieșit în cale și l-a atacat, iar Mihai a fost transportat în stare critică la spital.

Revenirea lui Mihai la sediul Salvamont Predeal a fost întâmpinată cu emoție de colegi și comunitate.

„Ieri, Mihai s-a întors acasă, la sediul Salvamont din Predeal, locul care pentru el înseamnă mai mult decât un serviciu, înseamnă familie. Mihai le transmite tuturor mulțumiri sincere pentru implicare, pentru gândurile bune și pentru sprijinul constant oferit în această perioadă dificilă.

Recuperarea continuă, așa cum știe cel mai bine un salvator montan: cu multă muncă, răbdare și antrenament. Avem încredere că drumul pe care îl parcurge acum îl va aduce, nu peste mult timp, din nou alături de noi, acolo unde îi este locul, pe pârtie”, a transmis Salvamont Brașov.