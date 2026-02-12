Șase persoane reținute în dosarul „SMS-ul de la fiu/fiică”: prejudiciu de 80.000 de lei

După ce miercuri, 11 februarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară în cinci județe din România, șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea sunt acuzate că, în perioada iunie – noiembrie 2025, ar fi utilizat diverse numere de telefon prin intermediul cărora ar fi transmis mesaje de tip SMS către diverse persoane, dându-se drept fiu sau fiică ai acestora.

- Publicitate -

Suspecții, 4 femei și 2 bărbați, cu vârste între 22 și 55 ani, pretinzând că au diverse defecțiuni ale telefoanelor mobile și că au nevoie urgentă de bani pentru efectuarea unor plăți, solicitau ca diverse sume de bani să fie virate în mai multe conturi bancare.

Prejudiciul total estimat, în urma acestor acțiuni, a fost de aproximativ 80.000 de lei. Detalii AICI.

- Publicitate -

„În cursul zilei de joi, 12 februarie 2026, acestea vor fi prezentate unității de parchet competente, cu propunere de luare a unei măsuri preventive, în condițiile legii”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.