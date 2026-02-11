Percheziții pentru înșelăciune prin SMS. Se dădeau drept „fiu” sau „fiică” și cereau bani de la „părinți”

Miercuri, 11 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară în cinci județe din România. Imobilele care au făcut obiectul perchezițiilor sunt situate în județele Timiș, Bihor, Mureș, Galați și Constanța.

Potrivit cercetărilor efectuate până în prezent, bănuiții, în perioada iunie – noiembrie 2025, ar fi utilizat diverse numere de telefon prin intermediul cărora ar fi transmis mesaje de tip SMS către diverse persoane dându-se drept fiu sau fiică ai acestora.

Acestea pretinzând că au diverse defecțiuni ale telefoanelor mobile și că au nevoie urgentă de bani pentru efectuarea unor plăți, solicitau ca diverse sume de bani să fie virate în mai multe conturi bancare. Prejudiciul total estimat, în urma acestor acțiuni, a fost de aproximativ 80.000 de lei.

În urma perchezițiilor din această dimineață, nouă persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor inspectoratelor de poliție județene Bihor, Constanța, Galați, Mureș și Timiș.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și de drept și a dispunerii măsurilor legale ce se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.