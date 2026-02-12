- Publicitate -
Amenințat cu cuțitul pentru un vape. Un tânăr din Brazi a fost reținut

Ștefan Vlăsceanu
foto cu caracter ilustrativ

Un tânăr în vârstă de 23 de ani din comuna Brazi a fost reținut pentru 24 de ore după ce, la începutul lunii februarie, acesta ar fi amenințat cu un cuțit un minor din satul Negoiești. Motivul agresiunii îl reprezintă deposedarea celui din urmă de un dispozitiv electronic de fumat (vape). 

Tânărul de 23 de ani s-a ales cu dosar penal pentru tentativă la tâlhărie calificată și a ajuns în spatele gratiilor.

Potrivit IPJ Prahova, reținerea a fost rezultatul unui demers investigativ început imediat după sesizarea primită în seara zilei de 7 februarie 2026, în jurul orei 22.30.

Atunci, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un minor ar fi fost amenințat cu un un obiect tăietor-ințepător, pe o stradă din satul Negoiești, comuna Brazi, și deposedat de un bun, care i-ar fi fost restituit la scurt timp.

Polițiștii au desfășurat activități investigative și de cercetare specifice, în urma cărora persoana bănuită a fost depistată și condusă la sediul unității de poliție.

„În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de tânărul de 23 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la tâlhărie calificată, și au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, începând cu data de 11 februarie 2026, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, au mai transmis reprezentanții Poliției.

