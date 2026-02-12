- Publicitate -
Concurs Observatorul Prahovean – Câștigă un tort de la Le Bonbon!

Observatorul Prahovean lansează un nou concurs dedicat târgului de nunți „Nunta de Vis”!

Trimite pe adresa de email [email protected] răspunsul la întrebarea: Unde și când are loc târgul „Nunta de Vis” de la Ploiești?

Nu uita să menționezi: numele complet numărul de telefon! Poți câștiga unul din cele trei torturi delicioase oferite de Le Bonbon!

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți, transmisă pe Observatorul Prahovean, în fiecare zi a târgului. Mult succes!

