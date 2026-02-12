Concurs Observatorul Prahovean – Câștigă un tort de la Le Bonbon!

Observatorul Prahovean lansează un nou concurs dedicat târgului de nunți „Nunta de Vis”!

- Publicitate -

Trimite pe adresa de email [email protected] răspunsul la întrebarea: Unde și când are loc târgul „Nunta de Vis” de la Ploiești?

Nu uita să menționezi: numele complet numărul de telefon! Poți câștiga unul din cele trei torturi delicioase oferite de Le Bonbon!

- Publicitate -

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți, transmisă pe Observatorul Prahovean, în fiecare zi a târgului. Mult succes!