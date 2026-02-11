CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților. Este a cincea amânare

Miercuri, 11 februarie 2026, judecătorii CCR au amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților, scrie Hotnews. Ședința a durat aproape o oră și la aceasta a participat și judecătorul Gheorghe Stan, cea care a intrat de luni în concediu paternal.

Motivul amânării, de această dată, a fost o solicitare făcută de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, privind sesizarea Curții de Justiție a Uniniunii Europene.

„Este o cerere venită acum, deci trebuie analizată. Nu putem vota până când nu ne lămurim cu toate documentele”, spun surse din CCR pentru HotNews, cu referire la solicitarea trimisă marți de ICCJ.

„Pe 18 februarie ori decidem să trimitem la CJUE, ori admitem ori respingem sesizarea, eu așa sper”, au declarat aceleași surse.