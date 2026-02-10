Pereții orașului ca spații de întâlnire: open call Artown NOW pentru Ploiești

Uneori, orașul își lasă urmele cele mai sensibile în locuri pe lângă care trecem mecanic: un zid lateral, un gang, o fațadă ignorată, o suprafață care adună lumină într-un fel aparte. Sunt spații care tac, dar care păstrează un potențial de relaționare. De aici pornește open call-ul Artown NOW pentru identificarea de pereți disponibili în Ploiești, un demers care invită comunitatea să participe activ la activarea vizuală și socială a orașului.

Artown NOW pornește de la ideea că pereții pot deveni portaluri urbane: puncte de trecere între cotidian și imaginație, între prezentul orașului și formele lui viitoare. O intervenție artistică în spațiul public schimbă nu doar aspectul unui loc, ci și felul în care acesta este perceput, traversat și locuit. Ea creează un moment de oprire, o întrebare, uneori un sentiment de apartenență. În acest sens, arta devine un instrument de conectare între oameni, cartiere și istorii locale.

Ploieștiul este privit ca un oraș discret, dar intens, care așteaptă contexte prin care să se exprime. Pentru a construi aceste contexte, apelul este deschis către toți cei care pot propune suprafețe potrivite pentru intervenții artistice: pereți de bloc și de casă fără multe ferestre sau garduri, ganguri, treceri, fațade de școli sau instituții. Dimensiunea nu este un criteriu decisiv, deoarece orice suprafață are capacitatea de a deveni un reper vizual și social atunci când este pusă în dialog cu mediul din jur.

Participarea comunității este esențială în acest proces. Prin completarea formularului disponibil aici, oricine poate trimite detalii și locația unui perete, contribuind astfel la o cartografiere colectivă a orașului. Fiecare propunere adaugă o posibilitate nouă de intervenție și deschide un potențial traseu artistic care să circule prin spațiul urban.

Un aspect important al acestui open call este accesibilitatea: intervențiile nu implică niciun cost pentru proprietari sau locatari. Demersul se bazează pe colaborare, încredere și dorința comună de a face orașul mai deschis, mai viu și mai atent la propriile sale suprafețe. Arta nu apare aici ca ornament, ci ca formă de activare socială și de reflecție colectivă.

Artown NOW propune o relație diferită cu orașul: una în care privirea încetinește, spațiile marginale capătă vizibilitate, iar comunitatea devine co-autor al transformărilor urbane. Deschiderea acestor „portaluri” înseamnă, în cele din urmă, asumarea unui rol activ în felul în care orașul se arată și se spune pe sine. Pereții așteaptă. Orașul este pregătit să se lase văzut. Implicarea comunității poate face diferența.