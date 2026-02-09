Bărbat din Puchenii Mari, prins fără permis la volan de trei ori. A fost arestat preventiv

Un bărbat în vârstă de 38 de ani din Puchenii Mari a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce s-a urcat la volan în mod repetat, fără a deține permis de conducere

În fapt, la data de 8 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul structurilor de investigații criminale ale Poliției Municipiului Ploiești, în timp ce desfășurau activități specifice de cercetare penală pentru documentarea unor fapte de natură penală, s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către un bărbat a trei infracțiuni de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere.

În urma administrării probatoriului, s-a stabilit că persoana bănuită de comiterea faptelor, un bărbat de 38 de ani, din comuna Puchenii Mari, ar fi condus, în mod repetat, un autovehicul pe drumurile publice, fără a deține permis de conducere.

Acesta a fost depistat la scurt timp de către polițiști și condus la sediul unității de poliție pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior, la data de 5 februarie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.