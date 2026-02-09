Adolescentă în vârstă de 15 ani, dată dispărută. Ați văzut-o?

Polițiștii prahoveni sunt în alertă după dispariția unei fete de 15 ani, din Câmpina. Alicia Gabriela Necula a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

- Publicitate -

Dispariția adolsecentei a fost semnalată, pe 9 februarie 2026, de către mama sa.

Semnalmente: aproximativ 165 cm înălțime, 47 de kilograme, păr șaten, ochi căprui.

- Publicitate -

La momentul plecării, minora purta blugi albaștri, o geacă neagră și adidași negri.

„Persoanele care pot oferi informații cu privire la minora în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, a transmis IPJ Prahova.