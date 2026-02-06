Incendiu la o locuință din Valea Călugărească, provocat de un cablu electric defect

Un incendiu a izbucnit, vineri seară, la o locuință din comuna Valea Călugărească, cel mai probabil din cauza unui cablu electric defect, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.
La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Detașamentului 1 Ploiești.
Focul a afectat acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Pompierii au reușit să limiteze extinderea incendiului și să salveze restul imobilului, precum și locuințele învecinate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
La finalul intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric produs la nivelul unui cablu defect, aflat în apropierea unor materiale combustibile.