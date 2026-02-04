Cum explică Poliția Prahova incendierea și inundarea documentelor de arhivă

După ce, la interval de două săptămâni, mai multe documente din arhiva Poliției Ploiești au fost distruse în mod ilegal, iar apoi o altă serie de documente, depozitate într-o cameră a Biroului Rutier, au fost inundate, IPJ Prahova a susținut miercuri, 4 februarie 2026, la sediul instituției, o conferință de presă în cadrul căreia au fost explicate cele două incidente și măsurile care au fost luate. (VIDEO la finalul textului)
Comisarul-șef Mihai Ginel Preda, șeful IPJ Prahova, a făcut mai multe precizări cu referire la faptul că, în data de 15 ianuarie 2026, arhiva Poliției Ploiești, de la începutul anilor 2000, a fost arsă la solicitarea șefului Biroului Rutier, Laurențiu Drăghici.
„Este în curs de cercetare un dosar penal.Vorbim de o activitate procedurală a Parchetului. Încercăm și noi să vedem ce s-a întâmplat acolo, dacă a fost un aspect neinspirat al colegilor noștri sau dacă a fost altceva în spate. (…)
În cercetarea de la fața locului, noi am găsit mici fragmente din documentele arse, pe care le-am pus la dispoziția procurorilor. Fiind un dosar penal în lucru, documentele pe care le-am oprit au fost indisponibilizate într-o încăpere.
Așteptăm delegarea procurorului să le desfacem, să vedem ce este cu ele”, a transmis, în cadrul conferinței de presă, șeful IPJ Prahova.
Întrebat dacă împotriva lui Laurențiu Drăghici, șeful de la Rutier, a fost luată vreo măsură disciplinară, comisarul-șef Mihai Ginel Preda a precizat că, pentru a dispune o astfel de măsură, trebuie să existe o concluzie, o probă solidă pentru a se pronunța. „Până atunci, orice om beneficiază de prezumția de nevinovăție.”
Cu privire la incidentul care a avut loc duminică, 1 februarie 2026, când o altă serie de documente au fost, de data aceasta, inundate, șeful Poliției Prahova a transmis că la mijloc a fost o „greșeală”.
„Acel robinet era lângă niște rafturi și acolo se aflau mai multe dosare. Un coleg, din greșeală, când a pus mâna pe un dosar, a atins maneta robinetului. Acele documente, nu foarte multe, chiar dacă au fost udate, sunt, cu ajutorul colegilor de la Arhivele Naționale, în proces de uscare.
:)))))) :)))))) :))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Baaaai, bai, voi va dati seama pe ce lume traim? Dar ei, astia cu stele pe epoleti, ei stiu pe ce lume traiesc??? As putea pune un pariu, si anume ca iese de la ancheta ca si „decizie neinspirata”?
Eu am un proces la Ploiești ședința pe 19 februarie. La ultima ședință am cerut să prezinte instantei înregistrarea video cu momentul cand am oprit pe calea ferată după ce am trecut de barieră cu semnale acustice si luminoase. Asa este consemnat in procesul verbal la rubrica observații contravenient si in declarația scrisa a agentului rutier atasata la dosarul de contestatie a procesului verbal. Înregistrarea este trunchiata, nu arată nici trecerea la barieră, nici oprirea pe calea ferata, nici Înregistrarea audio că eu am spus asa ceva.
Acum trag concluzia că pentru Biroul Rutier Prahova documente necesare in instanță nu ajung pentru că nu sunt păstrate sau sunt incomplete