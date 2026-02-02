Un nou incident la arhiva Poliției Rutiere Ploiești. Documentele rămase nearse, afectate de o inundație

Arhiva Biroului Rutier Ploiești continuă să rămână în centrul atenției. După ce la jumătatea lunii ianuarie o parte dintre documente au fost incendiate, la solicitarea șefului Biroului Rutier Ploiești, duminică, o altă serie de documente au fost afectate de o inundație.

Potrivit unor surse, inundația a avut loc în camera unde erau depozitate documente recente, din 2024, după ce un robinet a cedat.

Vă reamintim că în data de 15 ianuarie, arhiva Poliției Ploiești, de la începutul anilor 2000, a fost arsă la solicitarea șefului Biroului Rutier Laurențiu Drăghici.

Laurențiu Drăghici, șeful Biroului Rutier Ploiești și subalternul acestuia sunt cercetați de către Biroul de Control Intern și procurorii Parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești.

Incendierea arhivei este cercetată și de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești Ploiești în cadrul unui dosar de sustragere sau distrugere de documente ori înscrisuri.

UPDATE: Reacția IPJ Prahova

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești s-au sesizat la data 1 februarie a.c., cu privire la faptul că mai multe documente ar fi fost inundate, ca urmare a unei defecțiuni la un robinet.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă faptă prevăzută și pedepsită de art. 255 din Codul penal.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.